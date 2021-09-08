知名畫家、散文作家梁丹丰於9月6日晚間辭世，享壽86歲。她在銘傳大學任教超過半世紀，校方表達不捨，更提到為學校留下的著作《情繫銘傳》是最珍貴的寶藏，畫筆下校園一草一木，是校內師生共同美好的回憶。

銘傳大學表示，創辦人包德明於1969年力攬梁丹丰，加入銘傳商設科教職行列。學生在大師指導下，發揮藝術長才，桃李滿天下。梁老師屆齡退休後，退而不休，繼續在商設系和進修推廣處開課，延續始終不渝的教學熱情。歷經52載的教學生涯，投注豐沛情感，為銘傳留下發展的足跡。

銘傳大學提到，梁丹丰培育無數莘莘學子的，對林珮淳藝術家、頑石文創程湘如總監、連寶猜陶藝家、螺陽文教基金會何美慧董事長、特一設計公司吳佩湜總經理、楊英風美術館王維妮館長、王家珠插畫家等知名藝術家等影響深遠。

林珮淳說，當年梁老師一句溫柔篤定地話：「妳畫得很好，將來可走純藝術。」這句話建立起自信心，後來果真走上藝術教育和創作之路。

「70多年來，梁老師以一支筆，一本速寫簿，一襲旗袍，從曠野到峻嶺征服世界各角落」。正如她的學生何美慧轉述：「帶這一個心去旅行，比流利的英語更重要。這話鼓舞我30歲時以一口破英文自助旅行歐洲十多國，對人生有極大啟發。」

程湘如提到，鉛筆在她手上神化，文字在她心中轉世，有緣成為她的學生，我們何其幸運！

銘傳大學校長沈佩蒂對於梁丹丰的過世表達不捨，並提到她在校內任教長達52年，能立於斯、樂於斯，開枝散葉，卓然有成，銘傳與有榮焉，而她為學校留下的《情繫銘傳》，是學校最珍貴的寶藏，畫筆下校園一草一木，是銘傳師生共同美好的回憶。