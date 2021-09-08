Delta揮之不去，今本土新增7例，境外移入2人。（圖／指揮中心提供）

【LIVE直播】疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

今增7例本土、2例境外移入！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北幼兒園群聚案再擴大，今再增7人染疫，目前累計共23人確診。

今增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今(2021)年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源；另確診個案中無新增死亡。

陳時中表示，新北幼兒園群聚案擴張到社區，住在同棟大樓的麻醉護理師（案16163）、大樓一名住戶（案16164）及一名社區接觸者（案16158）3人確診。該社區中大樓累計6人確診，新北市已經進行相關清空。

陳時中指出，埃及返台者（案16160）是幼兒園學童（案16145）的爸爸，採檢3次都是陰性，後來再採才確診，個案的Ct值37.9，目前被列為境外移入個案。

陳時中透露，與新北幼兒園群聚案有關的，還有2名確診學童的奶奶（案16165和案16166），根據疫調這2位奶奶不是同住家人，因為來看小孩所以有接觸史，最後確診。

陳時中也說，我們當然很關心這起群聚的感染源，但這不是現在的首要工作，現在最重要的應該是要避免擴散，把可能的受感染者通通匡列起來，即時找出來，讓整體樣貌更清楚，也有助於釐清感染源。