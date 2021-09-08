代表美國航空（American Airlines）機師的工會7日（周二）表示，未來幾周擬於該公司主要營運機場展開舉牌抗議行動，指控該航空公司將夏季時期安排工作過量導致人力疲勞，而且也缺乏足夠的旅館供應機組員休息。
聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）指出，正規劃在邁阿密國際機場、達拉斯機場等美航主要據點罷工抗議。
近期美航與西南航空的空服員工會也對類似問題提出抱怨，凸顯飛航需求復甦之際，航空業高層與工會之間關係也更加緊張。
代表美國航空（American Airlines）機師的工會7日（周二）表示，未來幾周擬於該公司主要營運機場展開舉牌抗議行動，指控該航空公司將夏季時期安排工作過量導致人力疲勞，而且也缺乏足夠的旅館供應機組員休息。
聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）指出，正規劃在邁阿密國際機場、達拉斯機場等美航主要據點罷工抗議。
近期美航與西南航空的空服員工會也對類似問題提出抱怨，凸顯飛航需求復甦之際，航空業高層與工會之間關係也更加緊張。
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