台灣高鐵（2633）國慶疏運車票將自10日凌晨開放購票，且配合交通部最新公告，開放全車座位數發售，已開放預購的中秋疏運各車次列車，可再釋出兩成座位，將併同「國慶疏運」開放購票。

台灣高鐵指出，為服務國慶假期期間旅運需求，自10月8日至12日規劃為期5天「國慶疏運」，期間增開188班次列車（南下95班、北上93班），總計5天提供715班次的旅運服務。

此外，為釋出中秋疏運期間已預售車次兩成座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9日晚間23時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。

台灣高鐵國慶疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，亦適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」。

台灣高鐵配合政府防疫指引，除維持全車對號座服務並開放全車座位數發售外，各車站非付費區，開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。。