受到本土疫情升溫，Delta病毒可能進入社區等消息影響，台股今（8日）盤中急殺逾200點，引起網友們熱議，有不少人想起5月本土疫情爆發時，台股曾出現盤中崩盤1200點的狀況，「記得5月的慘況嗎？」、「Delta入侵，5月恐慌又要來啦。」

近日新北幼兒園爆發群聚感染事件，截至昨日已累計16人確診，今再延燒到台大醫院，傳出有1名手術房的麻醉護理師確診，疫情有擴大趨勢，且指揮官陳時中昨（7日）表示，幼兒園群聚事件的基因定序可能為傳染力更高的Delta，引發Delta進入社區的恐慌。

本土疫情再有擴散趨勢，台股今早盤在平盤震盪，但11點左右開始下殺，最低觸及17201.93點，下跌逾200點，突然出現恐慌性殺盤，引起PTT網友們熱烈討論，有人想到5月中本土疫情爆發時，單日盤中狂殺1200點的情形。

網友紛紛留言表示，「還記得5月的慘況？」、「看來下午2點不妙了」、「2點要炸了+1」、「如果真的是Delta，明天會更慘」、「如果是疫情，過陣子又會回來啦」、「想到5月狂崩，希望大家平安」、「疫苗快打吧，不然還會再好幾次，守得了一時，守不了一世。」

儘管如此，還是有網友認為，跟5月相比，目前下跌的程度根本不算什麼，且會使股市下跌的原因相當多，「會跌的原因又不是只有疫情」、「要被嚇幾次，早就鈍化了」、「這程度哪算暴跌，就正常起伏啊」、「單純修正罷了，就算是Delta也要習慣」、「股市有漲跌才好啊，不然要像之前死魚？」、「台股就炒消息面喇，真無聊」。