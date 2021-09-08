美國晶片業龍頭英特爾（Intel）今天表示，未來10年可能投資達800億歐元（約新台幣2兆6236億元）以擴增歐洲地區的晶片產能，並開放愛爾蘭半導體工廠生產車用晶片。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天在德國慕尼黑（Munich）國際汽車展覽會（Internationale Automobil-Ausstellung IAA）也表示，歐洲兩座新的晶片大廠將座落何處，英特爾今年底前將會宣布。

外界臆測廠址可能落腳處，以德國和法國最有望脫穎而出，而波蘭也有希望；英特爾目前在波蘭也投資研發中心。

季辛格表示，目標是「未來10年計畫投資總額800億歐元，這將成為帶動半導體產業的催化劑…也是提升整個科技業的催化劑」。

英特爾是全球最大的個人電腦與資料中心處理器晶片製造商，該公司今年3月曾表示，計劃開放旗下晶片廠提供業外使用。

車用晶片缺貨已造成全球汽車生產中斷。季辛格在4月告訴路透社，英特爾打算在6到9個月期間開始生產車用晶片，以緩和供應缺口。

目前並不清楚今天這項最新宣布，是否意味著英特爾將達成上述目標。

季辛格說：「汽車正在變身為帶著輪胎的電腦，汽車需要我們的晶片，我們也需要汽車業…魚幫水、水幫魚，目標就是在歐洲、為歐洲成立一個新創中心。」

英特爾將汽車業視為關鍵的戰略重點。季辛格今天說，英特爾相信在2030年之前，晶片將占汽車成本20%，與2019年的4%相比增加了4倍。