板橋確診個案，基因定序為Delta！新北市某日照中心今緊急通知所有學員、家屬，有訊息指出，新北市長侯友宜指示「板橋區有確診個案的基因定序結果是Delta」，因應疫情升溫，決議板橋日照服務暫停14天，要求學員盡量不要外出。

由於當初侯友宜曾指示，新北只要有一例Delta，餐飲內用就取消，新北市內用恐於今天取消；另外公有場館包括運動中心、藝文場館等，都將同步宣布關閉。

新北市衛生局表示，無法證實內容，由於侯友宜今日下午前往該社區視察清空情形，相關資訊由市長統一說明。