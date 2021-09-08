板橋確診個案，基因定序為Delta！新北市某日照中心今緊急通知所有學員、家屬，有訊息指出，新北市長侯友宜指示「板橋區有確診個案的基因定序結果是Delta」，因應疫情升溫，決議板橋日照服務暫停14天，要求學員盡量不要外出。
由於當初侯友宜曾指示，新北只要有一例Delta，餐飲內用就取消，新北市內用恐於今天取消；另外公有場館包括運動中心、藝文場館等，都將同步宣布關閉。
新北市衛生局表示，無法證實內容，由於侯友宜今日下午前往該社區視察清空情形，相關資訊由市長統一說明。
板橋確診個案，基因定序為Delta！新北市某日照中心今緊急通知所有學員、家屬，有訊息指出，新北市長侯友宜指示「板橋區有確診個案的基因定序結果是Delta」，因應疫情升溫，決議板橋日照服務暫停14天，要求學員盡量不要外出。
由於當初侯友宜曾指示，新北只要有一例Delta，餐飲內用就取消，新北市內用恐於今天取消；另外公有場館包括運動中心、藝文場館等，都將同步宣布關閉。
新北市衛生局表示，無法證實內容，由於侯友宜今日下午前往該社區視察清空情形，相關資訊由市長統一說明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。