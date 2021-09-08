今天在大聯盟場上道奇以7：2擊退紅雀，戰績來到88勝51敗，同區勁敵巨人也贏球(89勝50敗)，所以道奇仍舊排在國聯西區第二位置，但隨時都有機會超越巨人。此戰道奇派出柯奈保(Corey Knebel)登場先發，並採用投手車輪戰策略，一共派出九名投手出戰，最後僅失2分，收到不錯的效果。

Back in St. Louis once again @PujolsFive goes yard in his first at-bat!



Amazing. pic.twitter.com/dstkZHKug1 — MLB (@MLB) September 7 2021

此戰除了投手之外，道奇打線也十分兇猛，全場轟出四支全壘打，其中老將普侯斯(Albert Pujols)以先發一壘手之姿在首局開轟，累積生涯679轟，雖然是在客場，但他得到非常大的掌聲，因為這裡是他曾經最風光的地方，也就是紅雀主場。

普侯斯本季從天使轉戰道奇獲得不少先發機會，本季累積17轟，有12轟都是身披藍袍後敲出，打擊率也有不錯的.260，轉隊後宛如重獲新生，今天是繼19年後再次回到紅雀主場，首局就逮中哈普(J.A. Happ)88.9mph沉球轟出左外野，獲得滿場紅雀球迷掌聲，就像在主場一樣。

而道奇今天火力分散，第1、5、6、9局都轟出全壘打得分，只有第4局靠安打灌進2分，除普侯斯外，騰納(Justin Turner)在5、9局都開轟，送上雙響炮，5打數2安打貢獻3分打點，另外威爾史密斯(Will Smith)則是在6局送出陽春炮，4打數4安打貢獻1分打點，手感相當火燙。

紅雀的部份僅靠艾瑞納多(Nolan Arenado)在1局的高飛犧牲打、3局一壘安打拿下2分，今天他總計3打數1安打，本季轉戰紅雀的他打擊率是.258。先發投手哈普狀況悽慘，投5局被敲7安打狂失4分，其中就挨了2轟，目前戰績是8勝8敗，自責分率高達6.24，讓紅雀在比賽中段就徹底失去優勢。