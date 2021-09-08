證券圈今天盛傳有50例確診，消息傳出，引發台股盤中一度重挫逾250點。對此，證交所今（8）日以罕見的動作發布新聞稿，澄清證券市場謠傳今日確診數暴增，並呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面。證交所鄭重指出，據傳今日確診個案高達50例，業經指揮中心回應駁斥為「謠言」，請投資人勿輕信未經證實之傳言，影響投資判斷。

證交所強調，上市公司財務業務等重要資訊均公告於證交所公開資訊觀測站，提醒投資人投資應回歸上市公司基本面。