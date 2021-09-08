驚爆50例確診？台股嚇殺250點 證交所緊急回應 13:222021/09/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所澄清確診暴增傳聞，呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券圈今天盛傳有50例確診，消息傳出，引發台股盤中一度重挫逾250點。對此，證交所今（8）日以罕見的動作發布新聞稿，澄清證券市場謠傳今日確診數暴增，並呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面。證交所鄭重指出，據傳今日確診個案高達50例，業經指揮中心回應駁斥為「謠言」，請投資人勿輕信未經證實之傳言，影響投資判斷。 證交所強調，上市公司財務業務等重要資訊均公告於證交所公開資訊觀測站，提醒投資人投資應回歸上市公司基本面。 陸上市公司協會：A股上市公司業績已逐步回到疫前增長軌道 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 #證交所 #爆增 #應回歸 #上市公司 #基本面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》東陽前8月營收年增9％ 運費高漲、遞延出貨未止 09:452021/09/08 財經 北交所 可望緩解外資監管憂慮 04:102021/09/07 產業財經 幼兒園群聚若是Delta 專家急：這類人先打疫苗 08:552021/09/08 生活 中評智庫》台灣網路化個人主義的影響（王藝樺） 08:172021/09/08 海納百川 陸港觀盤－從產業政策轉向找出投資亮點 04:102021/09/08 全球財經 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 08:542021/09/08 政治 《金融》企業在陸、海外投資收益 H1齊登近10年同期高 08:032021/09/08 財經 美疫情怪象 抗寄生蟲藥伊維菌素需求大增24倍 12:592021/09/08 國際 人妻約帥哥「洗基因」 見面大爆原因：老公長太醜 10:222021/09/08 搜奇 蘋果拉貨 玉晶光8月營收新高 04:102021/09/08 財經要聞 軍公教加薪有望 馬文君為「這群人」請命：也別忘了他們 11:562021/09/08 政治 財經熱門新聞 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 官股落跑 3天倒貨百億元 這檔砍最多要小心 - 財經 - 工商 新北疫情若擴散 恐全國升三級 - 日報 驚爆50例確診？台股嚇殺250點 證交所緊急回應 - 財經 - 工商 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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