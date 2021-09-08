《我的砍價女王》吳奇隆化身商場爾虞我詐的副總裁。（myVideo提供）

《我的砍價女王》林更新飾演酒店老闆盛哲寧。（myVideo提供

《我的砍價女王》吳謹言展現亮麗時裝美貌。（myVideo提供

由林更新、吳謹言、吳奇隆主演的《我的砍價女王》，正在myVideo熱播，其中「四爺」吳奇隆與「十四爺」林更新暌違10年再次合作，讓網友上演《步步驚心》回憶殺，他們在《步》劇是親兄弟，最後卻成為了敵人，有著複雜的愛恨情仇；新劇中他們是商場裡的好夥伴，卻諜對諜，在商戰裡爾虞我詐「步步驚心」，吳奇隆難以抵擋錢財誘惑，將會有黑化橋段。

林更新10年後再次與吳奇隆合作，透露兩人已經不是當年20、30歲多歲的狀態，10年後，戲裡戲外都成長許多，家庭觀念也不一樣了，吳奇隆更多的是與他分享惦記家裡的部分，但吳奇隆依舊在片場相當活躍。被問到2人劇中關係，林更新說，在輩份上要稱吳奇隆為哥，再問他2人的職階關係？林更新笑喊，自己是總裁，比他大。吳謹言則惋惜與吳奇隆對戲特別少：「與隆哥沒見到幾次面，特別珍惜與他見面的時光。」

林更新與吳奇隆在《我的砍價女王》是感情親如兄弟的合作夥伴，最後竟成了競爭對手，在劇中上演諜對諜過程，吳奇隆表面上是公司副總，實際上是對手公司安插的商業間諜，他要詮釋商場上的英明果斷，還要與林更新亦敵亦友針鋒相對，火藥味十足。

該劇商場上爾虞我詐，人人都是間諜，都有雙重身分，總裁林更新偽裝成花匠，假裝偶遇砍價師吳謹言，吳謹言則戴假髮墨鏡喬裝外來人想要躲避林更新，彼此心知肚明卻裝作不知情，當下一秒林更新以總裁身份現身時，就被女方給拆穿，直指：「你的馬甲（指分身）掉了！」而吳奇隆一身西裝筆挺卻被戲中另一角色誤認為總裁司機，身為副總的他，乾脆將錯就錯，腦洞大開戲中戲情節，浪漫輕喜劇秒變諜戰劇，讓網友看得嘖嘖稱奇，笑喊：「從十四爺、四爺到霸總副總，你們的故事居然未完待續」。

《我的砍價女王》描述被未婚夫「無故」拋棄的夏淺（吳謹言飾），變成砍價師，並因故結識酒店老闆盛哲寧（林更新）的愛情故事。除《我的砍價女王》外，金庸武俠大戲《天龍八部》、成毅、張予曦主演的架空古裝劇《與君歌》以及吳慷仁、温貞菱主演的公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》、 蔡凡熙、劉奕兒攜手幫亡魂引路的校園奇幻劇《超感應學園》，與樂團「魚丁糸」和億萬票房導演程偉豪首次跨界合作，為新專輯打造專屬迷你影集《池塘怪談》，近期也皆在myVideo同步熱播中。