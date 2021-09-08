中興大學今(8)日舉辦新品發表會，以台灣茶為特色，發表「熷茶普洱漱口水」與「自然農法熷茶粉」。(中興大學提供／李侑珊台北傳真)

中興大學團隊發現，普洱茶具備水解型鞣酸單寧的消脂素(strictinin)，可抑制生物膜形成，能預防蛀牙，研究成果將於10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》，而校方更將此技術與產業合作，開發「熷茶普洱漱口水」，推廣其實用性。

中興大學今(8)日舉辦新品發表會，以台灣茶為特色，發表兩項國內首見的新創生技產品「熷茶普洱漱口水」與「自然農法熷茶粉」。

論及「熷茶普洱漱口水」，中興大學生物科技研究所教授曾志正表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好，但普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，且多了一個水解型鞣酸單寧的消脂素(strictinin)，比烏龍茶更具備防止蛀牙的效果。

曾志正提到，蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

至於「自然農法熷茶粉」，中興大學提到，曾志正教授率領研究團隊，先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素(teaghrelin)，此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」(ghrelin)，結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。

中興大學指出，近年來，飢餓素被證實可以促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病(如帕金斯症，阿茲海默症)。根據類似飢餓素的功效推理，曾志正教授研究團隊成功證實茶飢素也能促進肌肉細胞分裂生長，以及減緩因藥物誘導的神經細胞受損，成果分別於2020年發表在《化學生物學的交互作用》(Chemico-Biological Interactions)及《營養學》(Nutrients)國際期刊。推論茶飢素具有多功能的養生保健功效，值得推廣發展成台灣特色生技保健產品。

中興大學表示，第一梯次量產選用660公斤的自然農法四季春烏龍茶，產出約150公斤熷茶萃粉，包裝成15萬條1克隨身包，一周內訂購一空。10月底前將完成2000多台斤自然農法四季春熷茶的製備，明年預計邁向5000台斤(3公噸)，為台灣茶產業開出一條新路。