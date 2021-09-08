台中水湳經貿園區重要地標「台灣塔」一變再變，市長盧秀燕上任後改為台灣智慧營運中心。市議員李中8日質詢時，肯定盧秀燕願意壯士斷腕中止台灣塔興建計畫，從執行至今已花規畫費5.1億元，他要求市府下次大會提出專案報告。經發局表示，研議採行BOT可行性及先期規劃，引進民間參與投資減輕市府負擔。

李中說，這個計畫至今已經花了5.1億元規畫費，政府若花百姓納稅錢只蓋出1棟辦公大樓，那根本沒有意義，盧市長願意承擔中止計畫的責任表示肯定，但相關經費究竟花哪些項目、個別金額是多少？他要求都發局在下次會期時提出專案報告，讓議會與市民能徹底瞭解來龍去脈。

市府都發局指出，台灣智慧營運塔的預算延續前市長林佳龍上任後，台灣智慧營運中心所需總經費76億元，另因車位需求增挖地下第4層，由交通局挹注5.08億元，共計81.08億元，目前未爭取增加預算。

都發局表示，此案自2016年起即匡列總工程預算在案，考量5年來至今年7月止，物價上漲逾24％以上，預估增加成本19.632億元。市府如改採BOT方式辦理，因財務負擔轉由民間投資者承擔，預估節省興建經費成本約百億元，目前由經發局爭取經費辦理可行性評估及先期規畫。

經發局強調，該局後續將融合都發局原規畫景觀、營運內容精華，爭取財政部促參經費，研議採行BOT方式可行性及先期規劃，始再行後續招商興建營運事宜，引進民間參與投資，減輕市府負擔。