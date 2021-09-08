北市公布1境外移入者足跡 遍及大賣場、咖啡廳 13:242021/09/08 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局公布案16147確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心7日公布1境外移入確診個案16147，北市衛生局今公布足跡說明指出，案16147 在6日確診，感染源為境外移入，8月28日解除隔離前採檢為陰性，因需出國至醫院採檢陽性確診(CT值超過30)。 北市衛生局表示，9月2日下午6點30分至晚上8點，曾到過Dreamers Coffee Roaster；9月4日早上10點曾到家樂福超市台北八德店；9月5日下午6點全聯福利中心吉祥店已於9／6完成清消，9／7停業1天。 新北幼兒園群聚再添1例 同社區鄰居確診 大陸民眾赴港 9月15日起免14天隔離 #境外移入 #新冠肺炎 #台灣 #台北市 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北幼兒園群聚 台中阿公北上看孫 PCR結果出爐 08:512021/09/08 生活 新北疫情若擴散 恐全國升三級 04:102021/09/08 財經要聞 日本擬緊急事態再延長 打過疫苗者10月可望鬆綁 09:412021/09/08 國際 長榮機師確診事件 檢疫所361人二採結果出爐 11:282021/09/08 生活 再增3確診！幼兒園群聚擴大 台大麻醉師、埃及返台爸都染疫 10:432021/09/08 生活 與確診者出遊 北市南港某國小男童與家人PCR結果出爐 09:312021/09/08 生活 Delta猛攻 美確診破4000萬 未來3個月很難熬 04:102021/09/08 話題觀察 雙北近5千名學生 預防性停課 04:102021/09/08 焦點要聞 葉毓蘭》防疫無能 禍及妻孥？ 09:042021/09/08 政治 改發現金啦！ 04:102021/09/08 時論廣場 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 09:552021/09/08 生活 生活熱門新聞 基因定序出爐確定是Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 - 生活 新北市將禁止內用？陳時中記者會「一句話」成關鍵 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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