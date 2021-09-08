中央流行疫情指揮中心7日公布1境外移入確診個案16147，北市衛生局今公布足跡說明指出，案16147 在6日確診，感染源為境外移入，8月28日解除隔離前採檢為陰性，因需出國至醫院採檢陽性確診(CT值超過30)。

北市衛生局表示，9月2日下午6點30分至晚上8點，曾到過Dreamers Coffee Roaster；9月4日早上10點曾到家樂福超市台北八德店；9月5日下午6點全聯福利中心吉祥店已於9／6完成清消，9／7停業1天。