新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日其中一所國小的校內工作人員清潔消毒遊具。（張鎧乙攝）

新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日其中一所國小的校內工作人員清潔消毒遊具。（張鎧乙攝）

新北市板橋幼兒園群聚案已有10多人確診，嘉義縣衛生局6日接獲新北市衛生局通報，指有名確診幼兒日前曾到嘉義縣姨婆家拜訪、用餐，停留約1至2小時，衛生局已將這名姨婆送居家檢疫所隔離採檢，目前PCR陰性，持續觀察中。

嘉縣衛生局長趙紋華說，新北幼兒園其中一名確診童當天與家人在嘉義縣足跡，只有在姨婆家吃飯停留，吃完飯就離開北上，未到其他公共場所，目前這名姨婆還在集中檢疫所隔離中。