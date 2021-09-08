曾接觸新北幼兒園確診童 嘉義姨婆採檢隔離 13:312021/09/08 中時 呂妍庭 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋幼兒園群聚案已有10多人確診，嘉義縣衛生局6日接獲新北市衛生局通報，指有名確診幼兒日前曾到嘉義縣姨婆家拜訪、用餐，停留約1至2小時。（示意圖，陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日其中一所國小的校內工作人員清潔消毒遊具。（張鎧乙攝） 新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市目前匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）進行預防性停課至本周六9月11日。8日其中一所國小的校內工作人員清潔消毒遊具。（張鎧乙攝） 新北市板橋幼兒園群聚案已有10多人確診，嘉義縣衛生局6日接獲新北市衛生局通報，指有名確診幼兒日前曾到嘉義縣姨婆家拜訪、用餐，停留約1至2小時，衛生局已將這名姨婆送居家檢疫所隔離採檢，目前PCR陰性，持續觀察中。 嘉縣衛生局長趙紋華說，新北幼兒園其中一名確診童當天與家人在嘉義縣足跡，只有在姨婆家吃飯停留，吃完飯就離開北上，未到其他公共場所，目前這名姨婆還在集中檢疫所隔離中。 北市遭轟放任孕婦隔離期拒驗PCR確診 黃珊珊嗆：中央沒強制規定 幼兒園群聚若是Delta 專家急：這類人先打疫苗 #姨婆 #幼兒園 #嘉義縣 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋幼兒園群聚案＋3 某社區大樓全棟隔離 11:032021/09/08 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 12:032021/09/08 生活 中央若認定Delta來襲 黃珊珊：北市自動防疫升級 12:072021/09/08 生活 部分學生採檢陰性 新北停課範圍縮減為3校 09:142021/09/08 生活 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 08:542021/09/08 政治 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 09:552021/09/08 生活 侯：幼兒園群聚恐與機師有關 陳：牽強 04:102021/09/08 焦點要聞 Delta猛攻 美確診破4000萬 未來3個月很難熬 04:102021/09/08 話題觀察 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 04:102021/09/08 焦點要聞 減災為重 專家促擴大匡列接觸者 04:102021/09/08 焦點要聞 南市府授權幼兒園 可預防性停課 04:102021/09/08 地方新聞 生活熱門新聞 基因定序出爐確定是Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 - 生活 新北市將禁止內用？陳時中記者會「一句話」成關鍵 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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