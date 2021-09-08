今年5月疫情爆發，藝文活動停擺，指揮中心的邊境嚴管措施，也讓國內幾乎不見外籍來台的表演者，好消息是由巴洛克獨奏家樂團主辦的「印象．法國－奧利弗．夏利耶x巴洛克獨奏家樂團」巡演，已向文化部提出專案申請，並獲指揮中心同意通過，目前小提琴家奧利弗．夏利耶（Olivier Charlier）已來台隔離。

巴洛克獨奏家樂團藝術總監李美文表示，原本這場音樂會也不知道應該要想辦法用別的方式演出，或是停辦，「我們一直在等待，不知道要不要宣傳，要不要開始賣票，要放棄還是該放手一搏？後來看見文化部有專案申請，我們大約在8月初提出資料送審，一切都遵照規定，很感謝文化部、指揮中心、外交部等單位，沒有延宕，這一點我們很感謝。」

文化部表示，指揮中心於7月16日公告「邊境嚴管」措施，暫緩未持我國有效居留證之非本國籍人士入境，具緊急、人道考量或專案許可者除外。

文化部於邊境嚴管期間協助提送表演人士來台專案許可案目前僅１案，由主辦單位巴洛克獨奏家樂團為「印象．法國－奧利弗．夏利耶x巴洛克獨奏家樂團」巡演活動，申請法國籍音樂家「奧利弗．夏利耶」1位來台，規劃入境後，依規定進行14天居家檢疫及7天自主健康管理，無涉縮短居家檢疫或自主健康管理天數，抵台21天後始進行排練及演出，並全程遵守國內相關防疫規定與措施。

李美文表示，目前夏利耶已抵台，開始完整的「14＋7」隔離檢疫程序，「雖然座位數不多，一樣是賠本做，但大家都很高興能和大師一起演出，可以有更多學習。」演出將於10月1日在台北誠品表演廳、10月3日在高雄衛武營表演廳、10月6日在台中國家歌劇院大劇場登場。