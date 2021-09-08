演藝圈潛規則的傳聞層出不窮，女星傅穎最近透露被朋友勸告應該靠關係得到好工作，但她不認同這種價值觀，認為若要做，年紀小的時候就會答應。此番言論最近引來曾參與港姐比賽但退選的楊埕認同，並分享到IG說某些女星近年「突飛猛進」，出道兩、三年就受邀上大節目，一夕走紅，反諷：「又不是迪麗熱巴」，掀起網友討論。

36歲香港女星傅穎原本是女子組合Cookies的成員，2007年起單飛不解散，傅穎也開始出自己的單曲，曾演出電視劇《蘭陵王妃》、2019年版《新龍門客棧》，近期她分享自己出道多年卻沒走紅主因，直言曾有朋友勸她：「如果我是妳，只要可以上位，無論做什麼都可以！」但傅穎不認同，笑說若是願意用潛規則，剛出道、年輕時就會去做，不用等到現在都快37歲才想走旁門左道。

楊埕點名除了迪麗熱巴，某些近年走紅的女星都有後台撐腰。（圖／達志影像）

對此，曾演出電視劇《使徒行者3》的退選港姐楊埕轉發到IG，直言超認同，「要是沒底線早就紅了」，稱自己也被朋友問過為何到大陸發展又回來香港？楊埕無奈說演藝圈就是：「合則來，不合則去」，不是有才華就能紅，還反虧有些人自命清高：「你是不是覺得你演戲好就能讓你上位啊？」

楊埕最後更爆料，現在檯面上點得出名字的藝人「全有後台」，不管是背景、家是、富豪、男友，列出來都有一堆，「我敢大膽說圈內沒秘密，誰不知道誰跟誰（在一起），突飛猛進又不是迪麗熱巴，這麼多人不用，用你這兩三年的新人拍大節目？」令人好奇背後暗指人物真相。