梁姓男子邀女性友人到家中飲酒作樂，酒後卻獸性大發，對女子指侵得逞。梁男挨告後認罪，且自己在社群媒體上公開犯行，讓女子不必再向朋友一一解釋，台北地院認為他已展現極大誠意，減刑後依強制性交罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。

判決指出，梁姓男子去年月日晚間時許，與女子相約至他的住處飲酒、聊天、聽音樂、跳舞，隔天凌晨2時許，突然在客廳強行將女子抱進房間，強吻女子的嘴巴、脖子、胸部，再將女子的洋裝撩起，強行脫下內褲。

雖然女子奮力抵抗，還2度掙脫跑到客聽，最後仍被梁男強行抱回房間指指侵得呈，後因梁男自己不勝酒力睡著，女子才未更進一步受害。

梁男審理時認罪，女子則證稱，梁男與她和解的過程已表達極大誠意，並在社群媒體上公開自己的犯行，讓雙方朋友都知道事情大概始末，免去她一一客友人解釋的困擾。

合議庭認為，梁男事後已填補女子的損害，且女子也表示原諒、不再追究，遂依「情堪憫恕」減刑，依強制性交罪判梁男2年徒刑，並以提供義務勞務、參加法治教育為條件給予緩刑5年。