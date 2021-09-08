幼兒園群聚燒不停 板橋某社區爆6確診 住戶震驚：今早才知要清空 13:212021/09/08 中時 蔡雯如 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某社區大樓累計6確診，市府下令將其中一大樓清空，新北市長侯友宜稍早前往坐鎮指揮。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋某大樓社區傳出疑似社區感染，市府已派員前往該社區篩檢清消，不排除清空大樓，將住戶移往集中檢疫所隔離。(黃世麒攝) 新北市板橋某大樓社區傳出疑似社區感染，市府已派員前往該社區篩檢清消，不排除清空大樓，將住戶移往集中檢疫所隔離。(黃世麒攝) 板橋幼兒園群聚持續擴大，其中幼兒園1家3口居住的板橋某社區大樓，全棟目前累計6確診，市府下令，128戶400多人清空，送往集中檢疫所；新北市長侯友宜稍早與衛生、環保、民政等局長坐鎮指揮。 該棟大樓今仍有零星住戶外出歸返，有住戶表示，昨晚得知有篩檢一回事，直到今早下樓看到媒體才發現有需要清空，由於大樓進出不用掃QR code，一些訪客或之前的住戶較難得知去向，擔心他們沒有被匡列，且許多住戶今早也陸續上班了，根本不知道這回事。 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 新埔國小停課3天 劉美芳與家長會表支持 #新冠肺炎 #台灣 #群聚 #板橋 #清空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒園群聚若是Delta 專家急：這類人先打疫苗 08:552021/09/08 生活 板橋幼兒園群聚案＋3 某社區大樓全棟隔離 11:032021/09/08 生活 中央若認定Delta來襲 黃珊珊：北市自動防疫升級 12:072021/09/08 生活 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 08:542021/09/08 政治 台中文山焚化爐汰舊換新 議員喊遷廠 04:102021/09/08 地方新聞 新北疫情擴大 陳時中：考慮警戒升級 04:102021/09/08 焦點要聞 減災為重 專家促擴大匡列接觸者 04:102021/09/08 焦點要聞 與確診者出遊 北市南港某國小92人請防疫假 09:552021/09/08 生活 幼兒染疫重症率低 專家「1症狀最可怕」：2關鍵教分辨 09:282021/09/08 生活 台大麻醉護師染疫！員工看新聞才知 憂傳給家中親友 10:542021/09/08 生活 部分學生採檢陰性 新北停課範圍縮減為3校 09:142021/09/08 生活 生活熱門新聞 基因定序出爐確定是Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 - 生活 新北市將禁止內用？陳時中記者會「一句話」成關鍵 - 生活 璨樹即將升強颱 颱風論壇揭2路徑：恐直撲台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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