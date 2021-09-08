新北市板橋某大樓社區傳出疑似社區感染，市府已派員前往該社區篩檢清消，不排除清空大樓，將住戶移往集中檢疫所隔離。(黃世麒攝)

新北市板橋某大樓社區傳出疑似社區感染，市府已派員前往該社區篩檢清消，不排除清空大樓，將住戶移往集中檢疫所隔離。(黃世麒攝)

板橋幼兒園群聚持續擴大，其中幼兒園1家3口居住的板橋某社區大樓，全棟目前累計6確診，市府下令，128戶400多人清空，送往集中檢疫所；新北市長侯友宜稍早與衛生、環保、民政等局長坐鎮指揮。

該棟大樓今仍有零星住戶外出歸返，有住戶表示，昨晚得知有篩檢一回事，直到今早下樓看到媒體才發現有需要清空，由於大樓進出不用掃QR code，一些訪客或之前的住戶較難得知去向，擔心他們沒有被匡列，且許多住戶今早也陸續上班了，根本不知道這回事。