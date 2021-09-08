新北市幼兒園群聚持續擴大，最新消息傳出基因定序是Delta，而板橋某社區大樓其中一棟，上午也啟動128戶、400多人清空計畫，全數入住集中檢疫中心。對於此波疫情，藥師林士峰質疑，即使感染源不是機師，那這種不明感染源哪來的，難道不是台灣邊境防疫鬆散造成的？他更直言，不是靠運氣、打嘴砲就能避免台灣的疫情。

林士峰今（8）日在臉書表示，幼兒園基因定序確定非Alpha，病毒指向Delta或其它變異株。對於桃園市前議員王浩宇所說，「8月27日幼兒園老師失去味覺時，最早確診Delta的機師還在芝加哥到桃園的飛機上，根本還沒落地。」林士峰反問，那新北幼兒園老師的病毒哪來的？難道是蟲洞，直接把病毒從外國運到新北去？

即使幼兒園的感染源不是機師，林士峰質疑，那這種不明感染源哪來的？難道不是台灣邊境防疫鬆散造成的？

林士峰直言，防疫要靠制度，不能靠運氣，更不可能靠某些人打嘴砲，就能避免台灣的疫情，上次是3+11，這次是0+7，為什麼這麼多的人質疑，台灣的邊境還是又出現漏洞，陷全國老百姓於危險之中？

網友則在林士峰文章下方留言指出，「他們現在似乎是要推給埃及回來的爸爸」，如果基因定序結果確定Delta，代表除了檯面上的機師，還有檯面下沒有浮現的傳染鏈，更有人酸說「千錯萬錯絕不是桃園的錯。是幼稚園小朋友鬆懈了！」