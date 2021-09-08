基隆市中正區望海巷漁港出現「陰陽海」景象，民眾質疑一旁山坡地的工程排放黃泥造成汙染，產發處會同環保局到場稽查後，未發現汙染情形，但整片山坡土地裸露，近日將有颱風來襲，要求建商立即改善。

基隆市政府為打通新北與基隆的環台自行車道，在中正區望海巷打造長約170公尺「跨海景觀橋」，橋上能360度觀看無敵海景，近日完工吸引許多遊客到訪，但卻有民眾檢舉反應，漁港出現「陰陽海」奇異現象，海水出現許多黃泥，變得混濁，質疑是一旁工地排放所致，盼市府能重視。

據了解，望海巷旁山坡，有約900坪基地，正興建飯店式溫泉住宅，目前進行水土保持工程。

市議員呂美玲表示，昨天早上八斗子望海巷漁港，驚傳發現陰陽海奇景，當地熱心民眾蔡先生拍下海洋被汙染影片，認為情勢嚴重，希望相關單位能調查釐清，她接獲陳情後，立即向產發處反應，並盼建商能愛護海域生態，未來施作工程時需特別注意，不要對漁港造成危害。

市府接獲反映後，產發處、環保局立即派員前往稽查，但未發現有汙染跡象。對此，工地人員回應，並沒有排放黃泥汙染，會依水保計畫書進行防治汙染，減少民眾疑慮。

都發處建管科長黃秀萍指出，建案的建築施工計畫書及放樣勘驗尚未核定，但水保工程以核報開工，未有違反規定情事。

不過，環保局長賴煥紘指出，依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，營建工地應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫報環保局核准，但該建案未申辦就開工，可裁處1萬元以上、600萬元以下罰款。