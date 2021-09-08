從2010年至今已開辦12年的「南投世界茶葉博覽會」，因新冠肺炎疫情尚未獲得舒緩，南投縣長林明溱8日宣布2021年「南投世界茶葉博覽會」停辦，林明溱指出，因爲茶博會有一起坐下來，脫口罩喝茶的型態，停辦是不得已而為之，但南投茶葉為全國品質最佳的，希望民眾繼續支持。

南投世界茶業博覽會是南投縣重要的產業經濟活動，每年10月舉辦，為期10天，以去年茶博為例，雖也受疫情影響，但縣府規劃嚴格的防疫措施，並將咖啡、巧克力也帶入，活動10天中，參觀人數約72萬人次，創造約1.7億元產值。

今年疫情到上月雖已趨緩，不料卻又有機師Delta病毒確診，幼兒園群聚感染等，林明溱表示，考量Delta病毒不能輕忽，與13鄉鎮市和縣農會總幹事研究討論後，都認為疫情還是嚴重，一致認同今年世界茶葉博覽會停辦。

林明溱強調，世界茶業博覽會跟一般的活動是不一樣的，茶博會來的人多，且同時大家坐下來一起喝茶，喝茶一定得拿下口罩，容易傳染疾病，為了全國民眾的安全，今年只好停辦，明年如果疫情平定下，再擴大舉辦。

林明溱表示，茶博不辦，對茶產業衝擊大，本著縣府立場，會設法與農會以其他方式，幫農民促銷他們的產品，也呼籲振興消費券發放後，全國民眾可以到南投來旅遊、購買南投茶葉、農產品，縣府也會規劃增加抽獎活動，鼓勵大家多到南投來消費。