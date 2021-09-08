波波蓁穿比基尼秀出好身材。（民視提供）

楚宣、黃文星、張哲豪、郭忠祐、于浩威及波波妹到海邊拍攝。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》劇情日前安排「夜市幫」成員在完成主委的任務後，一行人開心到海邊戲水打沙灘排球慶功，其中身材姣好的波波蓁更是穿比基尼到場，秀出34D好身材，讓眾人大飽眼福。楚宣笑說自己就是來幫觀眾謀福利，所以看到波波蓁要加外套時，就會鼓勵她不要穿，但讓楚宣吃味的是，當工作人員提醒要補防曬乳時，大家都一直搶著要幫波波蓁搽。

身材姣好的波波蓁表示自己不怕曬，而且有機會到海邊打沙灘排球，真的是很熱血，只是當天天氣實在太好，光是腳踩在沙灘上就燙到起水泡。被問到穿這麼性感會不會害怕走光，她表示自己有做防護措施，就只怕防曬沒有塗均勻，之後拍戲會不連戲。

而黃文星、郭忠祐及于浩威則趁拍攝空檔，把握時間在沙灘上打排球，讓工作人員捏一把冷汗，深怕他們消耗太多體力。黃文星表示來到海邊看到臨演各個身材姣好又陽光，決定自己要多曬太陽、練壯一點，不然看起來太像弱雞，感覺體力很差。郭忠祐則說自己很愛運動，但在沙灘上還被大家埋在沙子裡當木乃伊，好像在做桑拿，熱慘了，所以到晚上身體好像有點中暑，只能多喝水來讓自己恢復。第一次為戲到海邊打排球的于浩威，則對劇情安排相當新奇，也說跟著張哲豪出任務後，好像在做外景節目，水裡來山裡去的，相當有趣。

劇中黃文星在夜市裡賣香腸，跟楚宣、郭忠祐、波波蓁組成夜市幫，愛戀楚宣的張哲豪也愛屋及烏，帶于浩威一起為「夜市幫」出任務，黃文星笑說他們現在一行人組成「夜市F4」，而張哲豪剛好髮型極像當年的道明寺，所以他自嘲自己現在真的「到民視」了。