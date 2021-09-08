變種病毒席捲多國，PCR檢測需求大增，包括瑞基、圓點奈米等檢測試劑廠8月營收仍有亮眼表現，也激勵相關防疫概念股的股價逆勢強攻。

檢測廠瑞基海洋生物科技8月合併營收新台幣1.06億元，年成長45.65%，1至8月累計營收7.1億，年增38.98%。瑞基表示，多國COVID-19疫情因變種病毒，情況持續反覆變化，PCR檢測需求持續上揚，公司營收因此獲得挹注。

瑞基表示，為防堵變種病毒疫情，台灣日常COVID-19的PCR檢測需求大增，目前全台240間合格特約檢驗單位，使用瑞基產品單位已達90間；國際方面，除印尼與中東，中美非等地持續出貨，日本與巴西也積極進行當地進口相關認證。

展望下半年，國際非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，瑞基與中南美洲地區畜產代理商密切聯繫中，分享相關產品在非洲豬瘟防疫上的應用及亞洲地區的經驗，並預計9月舉辦非洲豬瘟研討會，皆可望為瑞基產品動物健康管理市場帶來正面影響。瑞基今天盤中股價漲6.56%達130元。

國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商圓點奈米，在海外出貨穩定成長推動下，8月合併營收1.4億元，月成長11%，連2個月走升；累計1至8月營收13.8億元，較去年同期成長124%。圓點奈米今天股價一度漲至198.5元，漲幅逾4%。

圓點奈米表示，公司積極耕耘全球市場，在歐美地區及韓國市場穩定發展，近期東南亞疫情嚴峻，帶動越南、泰國、印尼等東南亞各國出貨大幅增加，並獲得許多大型醫院標案，貢獻營收成長。（編輯：楊凱翔）1100908