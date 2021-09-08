日本防衛副大臣中山泰秀今天表示，隨著美國把力量集中到亞太地區，生活在亞洲的民眾更應警覺到緊急性及重要性，如果（日台）能建立網路安全合作，將可以推進雙邊關係。
國策研究院今天舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，中山泰秀在下半場次以視訊方式出席並演講。
中山泰秀表示，台灣與日本的距離非常近，就像「鼻尖到嘴巴」，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，「不可能當作別人的事情」。
中山泰秀並提到，中東局勢也影響著亞太局勢，美國總統拜登（Joe Biden）政府從阿富汗撤軍，原因包含要維持亞太和平穩定，「尤其是台灣」。
他也指出，台海地區穩定如同「最新的視點」，受到美日及歐洲的關注。
中山泰秀認為，隨著美國把力量集中到亞太地區，生活在亞洲的民眾應該要警覺到緊急性及重要性，特別是現在，許多滲透來自社群媒體及網路。因此，在網路無國界的現代，如果（日本跟台灣）可以建立網路安全合作，將可以推進雙邊關係。
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