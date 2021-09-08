近日國內查獲多例越南肉製品驗出非洲豬瘟陽性，廚餘身為防疫的「最後防線」，農委會宣布9月起禁用廚餘養豬一個月，該做法也引來不同的議論。學者表示，為達到有效防堵疫情，主管單位應盡最大努力把肉品輸入的源頭縮小，政府也應有完整的廚餘政策，例如仿效日本集中回收蒸煮的方式，而非有疫情壓力就禁止。

台灣科技媒體中心今日邀請文化大學動物科學系副教授羅玲玲、中興大學動物科學系助理教授王建鎧，說明國內非洲豬瘟疫情下的現場防疫工作。

王建鎧表示，疫區豬肉原料與製品，都是由邊境走私進入台灣，目前的管理措施應著重如何阻止非洲豬瘟病毒進入台灣養豬場，建議在邊境管制上，應特別防堵自疫區輸入或走私的豬肉製品、原料及加工品。

他說，境外輸入若無法有效管理，境內管理壓力就會越來越大，主管單位應該要盡最大努力把輸入源頭縮小，運輸管理也都要控制好，而國內要求廚餘須以90度高溫蒸煮1小時才可餵豬，如果中心溫度達到90度是可以消滅病毒的，管理上有待主管單位和業者來合作，如果都能確實做到，就能相信廚餘是安全的。

王建鎧指出，廚餘如果要做成動物飼料，就會傾向日本的集中回收蒸煮模式，以達到安全有效的處理措施，而非疫情壓力一來就禁止使用廚餘，外界也期待能有更好的風險評估。

羅玲玲表示，廚餘是潛在的風險，非洲豬瘟的潛伏期長達28天，所以政府禁止廚餘養豬1個月，但1個月後是否會以防疫為由再次禁止廚餘餵豬？已添購蒸煮設備的廚餘養豬戶該怎麼辦？完整的廚餘政策政府應好好面對。

此外，工作人員進到養豬場內前，務必要徹底執行換衣、換鞋，進行消毒，豬場入口與各棟舍內的消毒水槽，定時更換，確實踩踏；運豬車須確實消毒，並避免來回不同的豬場等觀念，更不要在豬場附近及場內吃豬肉製品。