36歲日本知名女星綾瀨遙先前確診新冠肺炎，出現發燒、肺部有白影等中度症狀，經過住院治療後已經幾乎康復，可望很快回到螢光幕前，然而卻有醫師指出，由於綾瀨遙的中度症狀，怕留下的後遺症會影響到她的演藝事業，甚至連日常生活都難以恢復正常。

據日媒《女性自身》報導，診所院長平畑光一表示，綾瀨遙是中症患者，留下的後遺症不少，「除了呼吸困難、感到窒息之外，最常見的後遺症還有持續原因不明的倦怠感和疼痛感，這樣的『慢性疲勞』恐怕會讓日常生活也變得困難。」認為很可能會影響她的工作狀況。

平畑光一坦言，慢性疲勞很可能會導致演員對劇本內容的理解能力變差，甚至可能連台詞都背不起來，「這種後遺症現在沒有治療方法，還可能會更加惡化，為了避免發生危險，建議出院後要休息一段時間。」指出綾瀨遙不應該直接回到螢光幕前開始演藝工作。

事實上，綾瀨遙的新作預計9月底開拍，將和「國民天王」木村拓哉合作重量級史劇，木村拓哉飾演織田信長，綾瀨遙則是其正室妻子濃姬，超大咖組合備受期待，然而依綾瀨遙目前的身體狀況，很可能會調整行程，目前拍攝進度只能靜觀其變。