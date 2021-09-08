疫情拉警報，今(8日)盤中傳出確診病例暴增，引發台股恐慌性殺盤，儘管官方出面闢謠，但投資人信心薄弱，大盤殺聲隆隆，盤中一度暴跌逾260點，尾盤台積電一口氣拉高5元，使大盤跌幅收斂，終場加權指數收在17270點，下挫158點，成交值3210億元。

美股道瓊指數周二(7日)下跌近270點，那斯達克指數則再創新高，台股開盤下跌17.34點，以17411.53點開出，由於疫情持續延燒，先是傳出台大醫院麻醉醫師確診，後又傳出確診病例暴增，防疫工作再度出現破口，引發市場恐慌性賣盤殺出，17400點、17300點，甚至連17200點關卡接連失守，接近尾盤時，指數一度下殺至17167點，大跌逾260點。

證交所罕見盤中發布新聞稿，澄清證券市場謠傳今日確診數暴增，並呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面。證交所指出，據傳今日確診個案高達50例，業經指揮中心回應駁斥為「謠言」，請投資人勿輕信未經證實之傳言，影響投資判斷。

晶圓雙雄今日持續走弱，台積電一度下跌11元至612元，跌逾1%，終場收在619元，跌4元；聯電更是開低走低，最低來到65.1元，跌幅逾4%，終場收在65.8元，下跌2.4元，跌幅3.52%。

貨櫃三雄陽明、萬海尾盤買單敲進，終場收紅，陽明收在122元，萬海收在213元，漲幅都逾1%，長榮則收在126元，跌幅1.56%。