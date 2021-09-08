新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，引發熱列討論，前立委謝國樑提及，2010年直轄市改制，引發城鄉差距Ｍ型化問題，曾呼籲基隆應併入直轄市，但不如預期，他至今認為，基隆應併入台北或新北，或規畫成北北基生活圈，才是出路。

謝國樑指出，不管是新竹縣、市合併，還是北北基合併，背後牽動的核心問題都是在資源分配，2010年直轄市改制與縣市合併，造成城鄉差距Ｍ型化問題日益惡化，且未見改善，中央政府有必要針對台灣的國土規畫與行政區畫進行通盤檢討，財政畫分也必須同步。

他認為，這已經不是地方發展受阻的問題，是台灣發展面臨的困境。不合時宜的行政區畫，導致地方政府為了各自的人民在向中央搶人、搶錢、搶資源的軍備競賽，對台灣來說，已是刻不容緩，需要改革的事。

謝國樑不諱言說，當時馬英九政府推動國土規畫與行政區畫，最後的結果與他預期的有落差，新北市升格為直轄市後，非常擔心基隆發展，多次呼籲基隆應併入直轄市，因此，當年自己也推動新北市、台北市、基隆市合併的立法，但並不順遂，深覺對市民有愧，至今仍有遺憾。

謝國樑強調，想推動北北基合併，是基於對基隆的發展，對市民的福祉，以及對台灣的區域發展，可以完善台灣的首都圈，相信這個想法是超越個人利益，也不分藍綠都能支持的主張，希望執政的民進黨，能正視這問題。

最後，謝國樑表示，自己贊同基隆市長林右昌市長向中央呼籲，應對國家的國土規畫有更高的整體思維，他認為，具體作為都可以再討論，也呼籲立委蔡適應表態跟進，而不是把國土規畫的發展推給法令的不足。