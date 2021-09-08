國發會主委龔明鑫8日出席「2021新東協．新台商．新機會」論壇指出，該論壇為我國自五月疫情後較大規模活動，其中以新東協、新台商、新機會等三個「新」字代表台商與全球發展新趨勢。龔明鑫認為，台灣跟東協已成為生命共同體，也是「水幫魚、魚幫水」情況。

龔明鑫致詞時表示，部分金融界先進在座談會分析近年金融業營收持續創新高原因，關鍵是2016年分水嶺。在2016年之前，金融生意很多都是在海外做，因為台灣人的錢、事業都在海外；可是2016年以後就不太一樣，很多生意開始在國內做，包括5+2、綠能建設、離岸風電，台商也回流投資，整個金融商機蓬勃發展，而且融資機會也非常多，也因此政府設置了融資保證機制，這是一個非常大的新氣象。

現在台商、金融業在台灣站穩了腳步以後，未來則進一步思考怎麼把企業力量延伸到海外，龔明鑫認為這是一個新局勢。過去1980年代台商是因為人力成本高、匯率漲，無法負荷才出走；但2021年是台灣企業能量上的延伸，這是最大的不同之處。

從政府角色觀察，龔明鑫表示，新東協、新南向、新印太機會正在形成，而台商朋友洞見力非常高、如同工商時報，早已看到東協是未來最大機會，因此很多台商早已在東協布局，這點也跟中國不同。龔明鑫表示，若最近看中國新聞，不難發現未來趨勢是「越趨保守的中國」跟「越趨開放自由的印太」，對台商來說，當然要投入更開放的印太。

從中美貿易戰與疫情後，國際供應鏈面臨重組。龔明鑫表示，很多台商優先選擇回到台灣，目前投資台灣三大方案投資金額已超過新台幣1兆元，至於大量生產的台商則移轉到東協或就近市場，這是既有供應鏈的移轉趨勢。

龔明鑫也指出，過去比較多都是石化、金屬、機械等傳產去東南亞布局，但東南亞現今各大生產供應鏈都有新發展機會與新需求，如高階產業、半導體廠、電動汽車、電動機車等都已陸續在東南亞布局，這些都是過去沒有的現象。

依照海關最新8月進出口資料也顯示，台灣今年累計1～8月對東協出口金額為458億美元創歷史同期新高，而年增率35.5％居五大出口市場（陸、美、日、東協、歐洲）之冠，顯見我國長年耕耘新南向的努力。

龔明鑫也表示，台灣應用市場商機龐大，我國從2016年啟動5+2產業、亞洲．矽谷等，推動數位轉型發展與智慧城市布局不遺餘力，透過亞洲．矽谷提供的徵案有200多項、每項都有solution，多數為智慧城鄉解決方案，其中有40多項已經開始輸出到海外國家，很大一部分市場國就是在東南亞，因為東南亞很多國家來台灣參觀智慧城市展，發現智慧化的布局益處，像是從智慧安控、水環境監控、智慧農業（用無人機巡檢農業發展）、捷運系統等，皆可帶回當地使用。

從案例來看，龔明鑫舉例，「皇輝科技」過去是跟日本廠商在東南亞共同合作基礎建設，現在是可獨自去做資通訊系統整合及ICT統包的工程服務，從泰國、菲律賓、印度等開始持續擴展其海外版圖。以AI互動為核心技術的線上卡拉OK「iKala愛卡拉」，從2018年在泰國落地後，現在已擴展到越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞等國。而知名平台「KKDAY」剛開始是主打日本旅遊平台，現在也已擴展到東南亞。

此外，龔明鑫也強調，台美雙方財政部近年簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」協議，以印太地區基礎建設及雙邊融資夥伴為共同合作宗旨，投資東協國家為未來一大商機，跟過去單純生產供應鏈很不一樣。

近年國際綠色跟低碳永續發展議題正夯，龔明鑫認為，台灣發展風電剛開始是歐洲國家來投資，後來日本也想做（風電）而參與，現在是泰國也要來參與風電，顯見台灣為啟動亞洲綠色能源發展起點。

龔明鑫指出，從2016年開始，台灣產業舞台變大、國際連結度更高，但我國人才跟人口卻不太夠，因此未來人才互動最重要關鍵是印太地區跟新南向國家，未來十年內說不定會有幾十萬東南亞學子來台唸書，甚至留在台灣工作，這是非常有可能的共榮局勢。

面對台灣與世界三大主軸包括數位轉型、綠色永續、人口與人才問題等三大議題，龔明鑫認為，台灣與東協、新南向、印太合作已是新趨勢，儼然已成為生命共同體。