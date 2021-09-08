進入下半年預拌混凝土需求旺季，國產建材實業(2504)8月合併營收17.1億元，年成長16.9%；國產指出，下半年是前瞻計劃軌道工程、科技廠辦建案的工程趕工期高峰，因此，預拌混凝土的營運將可逐季成長。

累計國產今年前八月合併營收139.99億元，年增率21.8%。

國產認為，隨疫情趨緩，無論是房地產市場推案量、開工率將可逐步提升；加上傳統上，下半年也是公共工程、基建及科技廠辦趕工的季節，因此，對預拌混凝土的需求會逐月增加。

上半年營運績效已創同期新高，國產指出，台商回流與科技擴廠風潮，加上前瞻建設基礎動能不斷發酵，強烈的市場需求下，下半年是所有工程的趕工期，出貨量增加空間更大，下半年的營運績效表現將優於上半年。

目前在手訂單量已達800萬立方米以上，國產表示，在擇優出貨策略，下半年預拌混凝土出貨量，預期會比上半年的320萬立方米，增加5%上下。