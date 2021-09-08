新冠肺炎在這一兩年影響了人類們的生活，而運動員也都因此得到慘痛回憶，許多聯賽紛紛停罷，讓他們瞬間成為「無業遊民」，世界體壇盛事東京奧運到今年8月也才順利舉辦完。可見新冠肺炎讓體壇蒙受多大的損失，好在運動員平時勤於訓練身體，染疫後大多都能在短期恢復。

Former NBA player Cedric Ceballos is asking for prayers revealing in a Twitter post that he has spent the past 10 days in the intensive care unit fighting Covid-19. https://t.co/KjAA5wLyEp — NBC News (@NBCNews) September 7 2021

但這幾天傳出了令人難受的消息，前NBA名將薩巴洛斯(Cedric Ceballos)因感染新冠肺炎而住進了加護病房，可見他的病情非常嚴重，據說目前已住進去10天之久，連他自己都說被新冠肺炎所擊倒了，希望大家能幫他集氣加油，祝他早日康復。

薩巴洛斯因參加1992年NBA灌籃大賽而爆紅，當時在決賽他以一記「矇眼灌籃」拿下當年灌籃大賽冠軍，並因此轟動聯盟，他的灌籃深深影響著後輩，在後期的灌籃大賽中都還是能看見矇眼灌籃的招數，薩巴洛斯可說是引領聯盟新風潮的人。

隨著時間過去，薩巴洛斯今年已52歲了，他在2001年退休離開NBA，生涯除了太陽，也曾效力湖人、獨行俠、活塞和熱火，1992年參加灌籃大賽，1995年闖全進明星賽正賽，生涯有14.3分5.3籃板1.2助攻，在太陽時期為巔峰，單季最高能砍下21.7分。

面對這次新冠肺炎的打擊，薩巴洛斯無奈說：「我已在加護病院住了10天了，新冠肺炎把我擊倒了，我希望所有的家人和朋友能夠我為祈禱，讓我趕快康復，如果過去我有做什麼冒犯你的事，我現在公開道歉，我的戰鬥還沒有結束…..」