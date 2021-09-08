新竹市長林智堅拋出竹竹合併升格直轄市議題，引起軒然大波，國民黨籍新竹市議會議長許修睿強調無論如何一切都應依法辦理，特意去修法降低門檻，遭批量身訂做實在不妥，他認為程序正義跟精神是重要的，若一切合法，升格對新竹縣市都是好事，他樂觀其成。

許修睿直言升格對新竹縣市應該都是好事，因為統籌分配款將會增加，但若只是硬要去修法，把門檻從125萬降到100萬，遭到許多人批評是量身訂做，如此並不妥當，還是要依法，他也支持依法辦理。

針對縣市升格需要議會同意，許修睿表示如果確定需要議會的同意，因議會屬於合議制，還是要每位議員表達自己的意見，加上若合併後會議員席次會下降，攸關議員們權益，當然每位議員都有發表意見的權利。許修睿認為民眾的眼睛都是雪亮的，都在看整件事情的進行，到底是量身訂做？還是依法辦理？許修睿強調程序正義跟精神是重要的。

至於也有一派說法指竹竹合併後對民進黨選戰不利，許修睿表示，未來的事情都是假設性問題，對哪個政黨有利或不利，都是合併與否確認以後的事情，目前議題都還沒確認之前，無須臆測未來走向。