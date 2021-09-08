攝護腺癌病友林其業支持公益活動，連續2年捐贈100萬元響應。（王文吉攝）

童綜合醫院總院長童敏哲呼籲民眾重視自身健康。（王文吉攝）

童綜合醫院創新研發中心院長歐宴泉說明PSA篩檢的重要性。（王文吉攝）

攝護腺癌名列台灣男性癌症第五位，童綜合醫院自2019年起發起免費PSA（攝護腺指數）篩檢，從上萬名接受篩檢的男性中，揪出15％指數異常。雖然疫情仍在，今年持續舉辦免費PSA篩檢，病友林其業連續2年各捐贈100萬元支持，幫助50歲以上男性朋友儘早發現早期治療。

童綜合醫院創立50年致力提倡預防醫學，創新研發中心院長歐宴泉自2017年起推廣免費PSA（攝護腺指數）篩檢，2019年起與中華民國泌尿腫瘤關懷協會發起PSA公益篩檢活動，獲得不錯成效與迴響，今年遇疫情仍繼續推廣，鼓勵50歲以上男性民眾為自己健康參加篩檢。

也是攝護腺癌病友的中華民國泌尿腫瘤關懷協會常務理事林其業，在2012年發現攝護腺指數(PSA)高達69，已經是標準值的17倍，屬於癌症末期，尋求三家大醫院的治療，但醫師多是認為癌症末期，不願意為開刀。

歐宴泉採用達文西微創手術清除腫瘤細胞，術後迄今10年，林其業身體狀況十分良好，他說了幫助更多男性朋友儘早發現早期治療，連續2年各捐贈100萬元，支持舉辦萬人PSA公益篩檢活動，讓更多人也可以受惠。

70歲的楊先生提到，他在2020年參加萬人PSA篩檢活動，發現攝護腺癌指數異常，進一步檢查後發現罹患攝護腺腫瘤，經達文西手術切除腫瘤，病理切片確認為攝護腺癌二期，術後第2天即恢復元氣下床走路，住院5天後即出院返家休養，迄今屆滿1年已正常生活無異狀。

歐宴泉表示，攝護腺癌名列台灣男性癌症第五位，更是世界第二大男性癌症，早期沒有任何症狀，許多病患發現時已是晚期，錯失治療黃金期。台灣飲食西化，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約60倍，死亡率增加約20倍。

歐宴泉強調，攝護腺癌是可以早期診斷、早期治療並根治的癌症，為了讓民眾能盡早發現疾病，降低攝護腺癌晚期發現的比率，童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作推廣攝護腺癌篩檢，連續3年發起公益篩檢活動。

歐宴泉指出，這幾年來舉辦免費公益攝護腺指數篩檢活動，已經有上萬名男性參加，約有1500多人指數異常，其中6成回診接受檢查，在進一步切片診斷為攝護腺癌的民眾中，約70％是早期攝護腺癌，另外30％是中期攝護腺癌。