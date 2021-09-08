疫情再起，國民黨立法院黨團呼籲政府停發五倍券，改為匯款發現金，不過，行政院強調，現在沒有發現金的打算，仍是會發五倍券的方式。（報系資料照）

新冠肺炎本土疫情近期再度升溫，國民黨立法院黨團今再度呼籲政府，收回五倍券政策，改為匯款發現金。不過，行政院官員表示，目前並沒有規畫發現金的打算，振興措施仍是以五倍券方式；至於五倍券發放時間是否受到疫情影響延後，據悉，政院目前仍朝原規畫10月初上路，並視疫情發展滾動式調整。

五倍券規畫在10月初發放，採取紙本券、數位券並行，面額及張數分別為3張1000元、2張500元、5張200元，預計9月下旬開放預約及數位綁定，10月初開放領取使用。

近日本土疫情再起，國民黨團要求五倍券改為直接匯款發現金，但行政院官員表示，現在沒有發現金的規畫，振興措施仍是以五倍券為主；至於五倍券是否受疫情影響延後，據了解，預約與綁定時程原則上不變，各部會密切注意疫情變化。

依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前餘額約1600億元，振興五倍券相關約須1200億元，明日行政院會預計通過紓困振興特別預算追加案，除五倍券等振興預算外，餘額將用於防疫及部分紓困使用。