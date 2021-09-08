國民黨主席候選人張亞中今天再提維基解密指另一名國民黨主席候選人朱立倫是「美國線民」，他要朱立倫解釋清楚，這是國家忠誠問題。朱立倫直斥這種攻擊是「沒常識的荒謬作法」，他覺得這種黨內扣帽子的行為大可不必。

朱立倫今天接受資深媒體人董智森訪問時，藉此機會澄清，說AIT處長找過朱立倫就叫做美國線民，但是AIT處長都會拜會很多縣市長、立委，難道這些人全部都成了美國線民？朱立倫還反問董智森，「你也認識很多美國人，你難道也成了線民嗎？」

朱立倫說，對於這樣的指控，他不會提告，因為台灣是民主社會，但是現在網路的惡意攻擊，沒有常識的事情太多，更糟的是這種惡意攻擊，偏偏對他們來說是有效的。他強調，自己人還要這樣扣帽子，「大可不必」。

董智森提到現在網路上「假深藍」，言論很激烈，圍攻朱立倫要他表態到底愛不愛中華民國等等。朱立倫說，這些都是反串的，民進黨最希望國民黨越「偏」越好，越離譜越好，然後讓國民黨被社會淘汰，這樣民進黨做在爛，躺著選都能贏。

因此朱立倫呼籲國民黨員，不要被「反串藍」誤導，真正愛中華民國，真正愛國民黨的，不要被反串藍所騙。朱表示，他如果當選主席，其他候選人都還是黨內重要人才，大家共同的敵人是民進黨，要搞清楚，不要黨內互打不要錢，只有民進黨會希望國民黨越爛越好，國民黨黨內互打對國民黨沒好處，黨內絕對要團結。