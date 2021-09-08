今年漢光37號演習重頭戲佳冬戰備道空軍戰機起降即將在15日登場，但負責參演的F-16戰機中的預備機在31日執行預演時，因跑道濕滑，在屏北機場滑出跑道末端，戰機機頭直接「吃土」，軍方調查初步認定是人為操控因素，當日負責起降的飛行員也為此遭停飛1個月處分，但空軍解釋，該駕機是預備機，本來就不會正式上場參眼，事後空軍繼續演練三次均圓滿達成，但該位預備機前座飛行員仍遭撤換。

事故發生後，空軍並未停演練操作，事後又進行兩次操演，均順利完成驗證項目，參演機群今(8日)上午在屏北機場完成最後一次全兵力預演，過程相當順利。

當天發生意外的F-16雙座機來自花蓮基地、機號6829號，屬於操演預備機，2位中校飛行員事發並沒有受傷，飛機僅輕損，軍方初步研判，該機是預備機，應是降落時速度沒掌握好，快了些，加上機場跑道因模擬屏佳戰備道而縮短，以致飛機滑出跑道。

當時第1架IDF戰機操演降落成功，但第2架F-16戰機降落時，疑因失控無法煞停，飛行員雖緊急打開阻力傘試圖降速，最終仍衝出跑道，機頭直接插入土中。後方跟著的幻象2000戰機見狀後趕緊拉起機身爬升，順利避開危險。

空軍參謀長黃志偉說，事發當時天氣符合起降標準，戰備道也都符合戰機最小起降帶及緊急落地標機頭及起落架受損，評估能順順利修復，但強調若是個案，將會持續進行操演。

空軍調查小組經過連日分析機上據資料、影像及對話紀錄，調查初步認定為飛行員操作疏失，因此將該位前做飛行員施以停飛一個月處分，並更換另一位資深飛行員執行操演項目。