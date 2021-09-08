英國知名吉他手兼詞曲創作人吉米佩奇(Jimmy Page)，是樂團「齊柏林飛船(Led Zeppelin)」的成員，他在樂壇耕耘超過50年，享譽國際，被認為是歷史上最偉大、最具影響力的樂手之一，也被搖滾樂迷奉為傳奇人物，擁有「強力吉他重複段的教主」稱號，而他私下生活跟演藝成績一樣精采，最近吉米現身威尼斯影展，身旁帶著的女伴，整整比他小了45歲。

傳奇吉他手吉米佩奇近日現身威尼斯影展，為紀錄片《成為齊柏林飛船》首映會站台，身為巨星的他，身旁不意外有人陪，但年齡差卻讓人嚇一大跳，77歲的吉米帶著32歲女友史嘉蕾薩貝特(Scarlett Sabet)走紅毯，男方穿著簡單白色襯衫加黑西裝，女方則是穿著跟她年紀相符的嫩粉色綢緞洋裝，一頭紅色長捲髮披散而下，模樣相當性感。

吉米在首映會上一直牽著嫩女友不放，更時而深情凝視，甜蜜互動都被攝影師拍了下來，而這對「爺孫戀」也瞬間成了媒體關注焦點，據外媒報導，史嘉蕾薩貝特是一名詩人兼演員，她早在2014年就在倫敦一家書店邂逅了吉米，45歲的年齡差沒造成他們的代溝，兩人之後相戀，至今已交往7年。

史嘉蕾大方受訪，表示跟吉米交往這7年裡，閒言閒語聽了不少，外界的臆測也從沒消失過，她坦言曾一度擔心，甚至覺得「我人生是不是要完蛋了」，但這沒有影響她跟吉米之間的感情，有趣的是，史嘉蕾跟男友的攝影師女兒同名，但她比男友的女兒還小了18歲，是「超級爺孫戀」無誤。