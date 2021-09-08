工商協進會理事長林伯豐8日指出，內需產業受到嚴重的影響，建議政府今年不要調基本工資，待疫情緩解後，再來討論，並呼籲應對無薪假員工給予補貼、同時對經營困難的企業予以減稅，為壯大經營正常的企業，建議營所稅應降至15％。

工商協進會8日召開理監事會議，會中，也進行由理監事捐款採購「低殘餘量注射器」500萬支捐贈衛福部的儀式，疾管署長周志浩代表受贈，以為工商企業界協助政府共同防疫略盡棉薄之力。

同時，會中也邀政務委員鄧振中談「台美經貿合作與TIFA」，林伯豐表示，月底將與美國商會座談，盼能促作台美BTA。

林伯豐指出，台灣最奇怪的是疫苗不夠，如果夠的話，建議儘可能的完成第二劑的施打，鑑於Delta傳染力更強，呼籲政府應協助採購到足夠的疫苗，讓願意施打的人，都能夠打到第三劑。

對疫苗的採購，林伯豐表示，企業界是希望購買疫苗來協助政府，但由於必須要經過衛福部的同意才有希望進行，因此，企業界有心購買，也要政府同意，「如果政府同意，我們再來籌畫進行都來得及。」

對疫情，林伯豐表示，希望疫情快點過，經濟快點復甦，但是，內需產業受到嚴重的影響，所以，建議政府今年不調基本工資，待疫情緩解後，再來討論，在疫情中，企業經營好的也有，但經營不好的更多，因此，政府協助企業存活才是最重要的事。

林伯豐進一步指出，政府應對無薪假的員工給予補貼，同時對經營困難的企業予以減稅，例如房屋稅的減免，為壯大經營正常的企業，建議營所稅應降至15％。