李相二飾在劇中飾演綜藝節目製作人。（Netflix提供）

Netflix年度療癒喜劇《海岸村恰恰恰》開播兩週收視亮眼，最高收視突破二位數，主要演員申敏兒、金宣虎以及李相二特別接受訪問，申敏兒最難忘的劇中場景是之後將登場的歌謠祭，因為那是劇中所有演員都齊聚一堂的場面，看到參加歌謠祭的人們在舞台上散發著魅力，真的是非常享受。此外，與金宣虎一起在海邊拍攝的橋段其實天色陰暗，當時是淋著雨拍戲，雖然拍攝過程中覺得有點冷，但是看了拍攝成果覺得效果很好，也因此印象深刻。

由於《海岸村恰恰恰》是在慶尚北道浦項市拍攝的，儘管地理位置偏遠，但當地美景也深受劇迷們的喜愛。金宣虎笑著表示，浦項市有非常多的美景，怎麼看都非常療癒，在當地拍攝時，他不斷尋找當地美食去品嚐，印象最深刻的就是吃大蟹吃得超開心，也吃了非常多的豆漿麵及魷魚，補充了相當多的體力，反而是回到都市之後開始不習慣了。

而比申敏兒小兩歲的金宣虎，在拍戲現場竟然是跟申敏兒學年輕人愛用的縮寫詞，在瞭解意思之後恍然大悟一起笑成一塊的歡樂，也是自己在拍戲過程中最難忘的回憶。而第四集終於登場的李相二在劇中飾演綜藝節目製作人，被問到若是要幫申敏兒在劇中飾演的牙科醫生「尹惠珍」以及金宣虎飾演的公辰洞萬能的洪班長「洪斗植」拍攝綜藝節目的話會想拍怎樣的節目，李相二認為洪斗植會搭船出海捕魚，還會很厲害地切生魚片以及做出美味的料理無所不能，應該可以拍個《公辰漁夫》這樣的節目，而劇中的「尹惠珍」目前還單身，想要幫她打造一個可以找到真愛的戀愛實境秀《我們要戀愛了》，但若真的要拍的話，自己飾演的「池成炫」可是要以黃金製作人身份一起參與實境秀來擄獲佳人芳心才行。

《海岸村恰恰恰》不僅風景宛如熱門網紅景點一樣吸睛，申敏兒一系列的「粉紅系」裝扮，以及金宣虎的陽光衝浪秀都為觀眾帶來心靈與視覺上的療癒效果。戲裡還有許多韓劇中常見的甘草人物熟面孔更是為該本劇加分不少，除了近期以歷史劇搞笑角色而走紅的車清華之外，還有在韓劇《Sweet Home》裡飾演失去兒子最後也變成怪物的李鳳輦，這次在劇中飾演申敏兒的房東、公辰統長；而在療癒職人劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》飾演韓可魯因病過世的母親，其實就是音樂劇演員出身的金珠妍，她在本劇中飾演懷著身孕的超市社長，為戲增添許多色彩。《海岸村恰恰恰》不僅是粉紅泡泡滿滿不斷，溫暖人心的劇情更是感動劇迷們的心，最新預告更透露了申敏兒與金宣虎已經神進度「睡在一起」？！Netflix年度療癒喜劇《海岸村恰恰恰》每週六日晚間10點獨家與韓國同天更新。