38歲大陸男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《神話》、《琅琊榜》等作品走紅，就在人氣高漲之際，2016年他一度傳出想引退，後來澄清是到美國進修留學，樂於充實自己的他，今(8日)現身母校上海戲劇學院為開學典禮致詞，他透露出道以來花了10多年只為了證明一件事情，「自己是一個演員」，一席話讓不少粉絲感動。

2016年胡歌因作品《琅琊榜》人氣攀升到巔峰，但同時傳出他心累打算退出演藝圈，隔年他接受《人物》雜誌專訪，承認自己一直無法面對走紅一事，就連去年到美國留學也有逃避意味。當時他回歸校園生活，仍試著隱瞞真實身分，自我介紹時騙大家是「自由攝影師」，但還是被大陸來的同學認出，胡歌無奈說：「逃出動物園後是更大的動物園」。

胡歌透露花了10多年證明自己是演員。（圖／翻攝自新浪娛樂、搜狐娛樂微博）

胡歌更承認，2016年他的官網成立12周年時，他一度想藉此機會宣布引退，在他原計畫發表的長文中，胡歌將光芒歸功給經紀人、團隊等，最後說自己若有機會學習沉澱、若有機會給家人幸福，「我願意放下眼前的所有」，但卻嚇壞經紀人，在公司苦勸下他才修改文章，藏起引退打算。

胡歌過去一度爆出想引退。（圖／達志影像）

據《新浪娛樂》報導，今胡歌打扮樸素、素顏戴著眼鏡回到母校致詞，他有感而發說：「上戲（上海戲劇學院）是一個培養藝術家的地方，而不是培養明星和偶像的夢工廠，偶像只是職業附加的光環」，勉勵學弟妹好好珍惜校園時光，「在你一生中出名、賺錢的機會有很多，但能在全國最好的藝術殿堂學習的機會只有一次」。

胡歌說，他不認為自己是偶像明星，花了10多年只為證明本質是演員，「當在你創作的過程中，要做到忘我；當鮮花和掌聲圍繞著你的時候，要做到捨我；當你的作品廣泛傳播的時候，要做到無我。那你就是一個真正的藝術家」，引來網友回應：「真誠，謙虛，言之有物」、「坦誠自省，當代演員楷模。希望大家都能點開聽一下，能感受到一名演員的思想」、「老胡永遠清醒」、「胡歌不僅是優秀的演員，也是最好的榜樣」。