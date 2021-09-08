一名孫姓男子在交友軟體認識一名女子後，約定前往摩鐵性交易，但孫男做到一半時卻突然停止，恐嚇女方「我是警察，是要來抓妳的，能不能算便宜一點」，女方下到趕緊穿上褲子，未料孫男卻當場翻臉恐嚇要找同仁抓她，並脫下她衣褲強行性侵，一審遭判3年2個月，但孫男不認罪上訴要求緩刑，台中高分院審理後，駁回上訴，維持原判。

根據判決書記載，孫姓男子於民國108 年5 月9 日透過網路交友軟體結識A女，2 人相約於108 年5 月11日前往某汽車旅館進行性交易，孫男在性交過程中，突然停止對甲女恫稱：「我是警察，是要來抓你的，因為我的對話紀錄在警局有備份，我也有做了，也會有事，能不能算便宜一點，我回去會把紀錄刪掉」。

A女因心生畏懼，立刻將內褲穿上，並表明不願意繼續完成性交易，孫男卻突然翻臉恐嚇稱：「如果你再穿，就叫同仁來抓你」，A女害怕他警察身分不敢反抗，孫男立刻脫去A女內褲進行性侵。

A女事後對孫男提告性侵，一審法官認為孫男冒充警察行使職權壓迫被害人的性自主意依強制性交罪，判3年2月，但孫男和檢察官不服，均提出上訴。

檢察官上訴認為，孫男警詢時矢口否認犯行，對犯行並無任何悔意，還一再飾詞狡辯，斷言全是金錢糾紛引起。孫男還對A女表示「我太太要離婚要小孩一定會告通姦」、「傳票都會寄回戶籍地」、「這樣我們家人都肯定知道」，可見孫男仍對A女施加壓力，惡性極為重大。

二審法官認為，孫男先前均有性犯罪前科，且經緩刑、緩起訴之恩典後，仍又犯下本案，且本案為強制性交犯行，孫男均矢口否認犯行，足以認定孫男並未因先前犯案之刑責受有警惕，難以認定深具悔意，因此認為原審並無不當，駁回孫男上訴維持原判。