現代人群組越開越多，不小心錯頻的狀況也很普遍，但大陸一名幼兒園老師實在糗大，竟然誤傳「啪啪片」到群組內，嚇得老師趕緊道歉，多數家長表示諒解，但其中一名學生爸爸竟回老師：「我還有更好看的，你要不要」，讓人哭笑不得。

誤傳訊息、影片的情況很普遍，除了出糗更得小心觸法，北市警文山一分局林姓副分局長，7日上午誤將不雅影像，傳到有上百名警政記者的LINE群組，除記過1次、報調非主管職務，還被依散布猥褻影像罪移送法辦，

另大陸微博流傳截圖，某間幼兒園楊姓老師，傳了多段小朋友用餐的影片到班級群組，其中卻穿雜了一段「激情片」，看到的家長傻眼回應：「什麼情況？」、「哦呦，刺激刺激」，楊老師尷尬道歉：「各位家長，別人丟給我的連結，我不小心點到了，不知道下載到手機裡面的」，「不知道怎麼發出了這種視頻，給大家帶來了困擾，再次感到抱歉。」

多數家長們安慰，「理解萬歲」、「下次注意就好了，能理解的」，不過一名小朋友的爸爸，竟然標註楊老師並回道：「我還有更好看，你要不要？」，甚至自爆自己是儲值成了VIP。