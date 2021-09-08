新北市幼兒園群聚持續擴大，最新消息傳出基因定序是Delta。截至9月6日，台灣目前完整兩劑疫苗覆蓋率只有4.1%，面對Delta來勢洶洶，台灣民眾卻還在為了打第一劑疫苗搶破頭，國民黨立委鄭麗文批蔡政府，只重視表面功夫，只會甩鍋、收割和大內宣，且沒看過全世界哪個指揮官，只要疫苗到了就接機、拿手版、搶新聞。

昨日中央防疫記者會上，陳時中坦言，若新北疫情沒控制住，不排除全國升3級。鄭麗文今（8）日在臉書提到，台大兒童醫院院長黃立民、前疾管局長蘇益仁在內的許多專家都指出，遇上Delta病毒，疫苗打一劑跟沒有打差不多，主張要先施打第二劑疫苗，才有保護力。

鄭麗文指出，截至9月6日，台灣目前完整兩劑疫苗覆蓋率只有4.1%；而日本則有48%、韓國36%，就連菲律賓都有11%，讓人無奈的是，國外早已在討論第三劑、甚至第四劑，台灣則因為疫苗不足，民眾還在為了打第一劑疫苗搶破頭。

日前BNT疫苗抵台，指揮官陳時中（中）率隊接機。（資料照／陳麒全攝）

然而，蔡政府做的防疫工作，不是全力向廠商催討疫苗，而是擔心數字難看，想出「劑次人口比」來美化接種數字，鄭麗文直言，這只凸顯蔡政府長期以來的防疫政策，只重視表面功夫，只會甩鍋、收割和大內宣，且沒看過全世界哪個指揮官，只要疫苗到了就接機、拿手版、搶新聞！如果我們政府想的是怎麼為人民做事，而不是做事秀給人民看，我們的防疫政策會更完整完善，中央如果又想把黑鍋丟給地方，這種粗暴言論大可不必。

鄭麗文認為，疫苗嚴重缺乏若只靠國外援助，不是長久之計，蔡政府無法掌握到貨情形，計畫周詳、謹慎、科學的接種政策就顯得更加重要，何況很多人至今打不到疫苗已經很焦慮，蔡政府疫苗施打「看似有計畫」的「沒有計畫」，又再度陷全民於極大恐慌之中。她也呼籲蔡政府，應學習南韓積極爭取交貨。