「噴射背包飛行」（Jetpack Aviation）的JB11

總部設在加州的「噴射背包飛行」（Jetpack Aviation）說，一個東南亞國家軍方已率先對JB12噴射背包下了訂單。在未來6個月內，它可望完成訂單，以大約80萬美元（近2216萬台幣）的價格，出售兩套JB12。

據《動力》（The Drive）網7日報導，JB12是「噴射背包飛行」最新的產品，由於設計仍屬機密，因此公司尚未公開任何圖像或影片。目前所知的，就是JB12是從特別為軍用設計的JB11發展而來。

雖然「噴射背包飛行」透露，JB12重約105磅（近48公斤），但目前並不清楚，這是背包淨重，還有包含燃料在內。它靠6個渦輪噴射引擎提供動力，時速約可達120英里（約193公里）。而JB11的淨重為115磅（約52公斤），最高時速可超過120英里（約193公里）。

「噴氣背包飛行」創辦人兼執行長梅曼（David Mayman）說，這筆交易證明，JB12 JetPack為國防部隊提供了卓越的空中能力，以滿足廣泛的任務需求。他強調，這訂單肯定了「噴射背包飛行」滿足軍事需求的研發計畫，也象徵他們向前邁進了一大步。

"JetPack Aviation says it secured the first sale of its JB12 jetpack to an unspecified Southeast Asian military. Company says that it expects to have fulfilled the order which is for two JB12s at a cost of approximately $800k within the next six months."https://t.co/OxMDYyAjt1 — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 8 2021

儘管採購JB12的是哪個國家，或是他們打算怎麼用這裝備，目前都不清楚，但長久以來，專家一直認為，用這類裝備來從事軍事任務很容易遭攻擊。分析認為，這類裝備的應用或許有限，它們可以協助部隊因應戰場變化，迅速轉移陣地，或是馳援友軍，在海上迅速登艦，甚至讓特種作戰部隊進行突襲。此外，由於使用者能靠它們，迅速進入難以出入的區域，因此或許能用來救災，或從事其他人道救援任務。

雖然這是「噴射背包飛行」第一次靠JB12實際接單，但先前他曾和美國海軍達成合作研發協議（CRADA），針對相關設計，與海豹部隊在西岸合作。