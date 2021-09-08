總部設在加州的「噴射背包飛行」（Jetpack Aviation）說，一個東南亞國家軍方已率先對JB12噴射背包下了訂單。在未來6個月內，它可望完成訂單，以大約80萬美元（近2216萬台幣）的價格，出售兩套JB12。
據《動力》（The Drive）網7日報導，JB12是「噴射背包飛行」最新的產品，由於設計仍屬機密，因此公司尚未公開任何圖像或影片。目前所知的，就是JB12是從特別為軍用設計的JB11發展而來。
雖然「噴射背包飛行」透露，JB12重約105磅（近48公斤），但目前並不清楚，這是背包淨重，還有包含燃料在內。它靠6個渦輪噴射引擎提供動力，時速約可達120英里（約193公里）。而JB11的淨重為115磅（約52公斤），最高時速可超過120英里（約193公里）。
「噴氣背包飛行」創辦人兼執行長梅曼（David Mayman）說，這筆交易證明，JB12 JetPack為國防部隊提供了卓越的空中能力，以滿足廣泛的任務需求。他強調，這訂單肯定了「噴射背包飛行」滿足軍事需求的研發計畫，也象徵他們向前邁進了一大步。
儘管採購JB12的是哪個國家，或是他們打算怎麼用這裝備，目前都不清楚，但長久以來，專家一直認為，用這類裝備來從事軍事任務很容易遭攻擊。分析認為，這類裝備的應用或許有限，它們可以協助部隊因應戰場變化，迅速轉移陣地，或是馳援友軍，在海上迅速登艦，甚至讓特種作戰部隊進行突襲。此外，由於使用者能靠它們，迅速進入難以出入的區域，因此或許能用來救災，或從事其他人道救援任務。
雖然這是「噴射背包飛行」第一次靠JB12實際接單，但先前他曾和美國海軍達成合作研發協議（CRADA），針對相關設計，與海豹部隊在西岸合作。
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