環保團體今（8日）於縣府廣場前吹哨子，訴求六輕碳排放以及汽電共生廠16座燃煤機組汙染排放問題，雲林縣環保局則重申，全力支持燃煤轉燃氣，麥寮電廠燃煤機組於2025年除役後，將不再核發燃煤許可證。

台灣健康空氣行動聯盟與雲林縣健康空氣行動聯盟8日到縣政府廣場前吹哨，以逼逼聲呼籲縣政府正視最近3年雲林縣居肺癌死亡率之冠的事實、應宣示16座燃煤機組脫煤、承諾2025年達「無煤雲林」目標。

雲林縣府環保局長張喬維表示，2019年即要求離島工業區評估污染減量30％，該年11月至今年4月數度召開環境友善協商會議，要求台塑集團提出燃煤電廠燃料改善或能源轉型規畫。

張喬維說，今年7月間舉辦雲林縣空氣污染與能源轉型諮詢會議，縣府絕對全力支持燃煤轉燃氣，麥寮電廠燃煤機組2025年除役後，屆期將不再核發燃煤許可證。

張喬維強調，雲林縣電力設施空氣汙染物排放標準是全台最嚴格，推動六輕發電機組增設尾氣加熱設施及溼式靜電集塵器，此外要求電廠每半年進行有害空氣污染物檢測作業，六輕廠區汽電共生設施的排放管道全數納入空氣汙染連續自動監測對象，供民眾隨時上網查閱。

關於雲林縣的酸雨及溫室氣體排放問題，張喬維表示，依環保署監測資料顯示，雲林縣雨水pH值6.33，趨近於中性，是全台最佳。查證2019年環保署國家溫室氣體登錄平台，六輕工業區溫室氣體排放約3961萬公噸，占全國比例約15.2％，並非環團提出的4925萬公噸，該筆數據涵蓋其他縣市廠別排放量。