台股今天因盤中盛傳當日新增50例確診，引發指數一度重挫逾250點，證交所立即在盤中澄清市場謠傳，並呼籲投資人投資應回歸上市公司基本面。台股收盤跌幅縮小，但仍跌逾百點；反觀今天陸股跌幅相對較輕，在台股掛牌的陸股ETF表現也相對有撐。業者看好陸股第四季走勢，尤其是政策受惠股將扮領頭羊。

台新投信總經理葉柱均表示，通往強國的路上，中國實力已大到無法忽視。中國總人口突破14億，2020年經濟規模首次突破100兆人民幣(約14.34兆美元)，占全球比重17%以上，成為世界上第二大經濟體；人均GDP為10,262美元，連續兩年超過1萬美元。在外貿實力上，2020年中國更首度超過美國，成為全球最大的外國直接投資(FDI)流入國，吸引約1,630億美元的資金流入，超越美國當年度流入的1,340億美元。此外，中國更是全球第一大出口國，第二大進口國。因此，投資中國是掌握財富的重要關鍵，尤其是中國政策扶植的產業獲利想像空間大。

台新亞太股票投資部主管葉宇真表示，截至2021年5月，上海證交所市值約7.07兆美元，高居全球第三大；深圳證交所約5.34兆美元，亦居全球第七大。2021年出台的「十四五」，是中國反制國際、「逆襲突破」的關鍵五年，肩負國內起飛與海外突破，尤其關鍵。「十四五」也是連接兩個百年目標的第一個五年，開局決定未來20年發展，因此「十四五」會是政策動能最強的五年， 政策支撐產業將成為投資主流。「十四五」以「消費、科技、綠色」升級為主軸，只要跟著政策、選對產業和趨勢，在中國股市的投資將大有可為。