雲林縣北港鎮文仁路與民樂路口，7日出現塌陷情況，原本直徑不到30公分，沒想到愈陷愈深，8日經怪手挖掘，已擴大為長、寬各約5公尺、深1公尺多的大天坑，北港鎮公所緊急封閉文仁路南下車道，請工程人員全力搶修，初步研判應是早期路基填壓不足，年久塌陷。

北港鎮文仁路連接媽祖大橋，是南下往返嘉義縣的重要道路，車流量相當大，7日民眾發現與民樂路口處有1處直徑20幾公分的凹洞，深度並不深，但騎機車經過時可能影響行車安全，因此通知派出所與北港鎮公所。

北港代理鎮長蕭美文獲報，馬上請工程人員用瀝青混泥土填補，沒想到「越補越大洞」，因此研判不只是路面凹陷，很可能路基已掏空，緊急調來怪手挖掘，結果愈挖愈深，範圍也不斷擴大，最後成為1個長、寬各約5公尺、深1公尺多的大天坑。

公所建設課課長陳佳鴻指出，塌陷原因初步研判，應是早期文仁路路基填壓不足，年久塌陷，除了目前封閉的南向車道，北向車道也可能有掏空情況，將待南向車道完成修補後，再封閉北向車道修補，工程預計需3、4個工作天。