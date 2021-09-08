中央流行疫情指揮中心今天公布新增本土7例，都在新北市，境外移入2例，沒有新增死亡個案，陳時中說，7例本土包含幼兒園擴張一個到社區，分別為一名麻醉人員，還有一名埃及返台者，以及在家中另一戶人家，該社區中大樓共有6人確診，新北市已經進行相關清空。

今天本土個案7人，都是幼兒園群聚的擴大。陳時中強調，還是需要等待新北市的疫情調查完成後，希望可以看出傳播全貌。

是否全國警戒要升級？陳時中回應：都一直在評估，看疫情的控制，桃園這一波雖然還沒完成篩檢，但是已經把可能性圈到最小，也希望新北這一波可以達到一樣的效果，不過因為牽涉學校、幼兒園、社區大樓，比較複雜，不過我們還是需要積極控制，源頭的部分還需要更多資訊才能判讀，當然也有可能找不到原因。

至於會不會是埃及返台個案是感染源？陳時中說，時間序不是完全不可能，他他強調，需要更多訊息才能判斷。

外界關心，這名新北市今天公布一名埃及返台者隔離後還是發生陰轉陽，未來要如何防範進入從境外入侵社區？對此陳時中說，陰轉陽的個案情況很多，沒辦法把所有人都關起來，相關情況也不能都說是他把病毒帶進來，還有很多地方要釐清。

陳時中說，擴大把以前檢體都做基因定序目前都沒有這樣的計畫，還是把相關確診病人相關疫調先釐清，是比較可行的方式。

陳時中表示，有關這名埃及籍個案的基因定序還沒做出來，因為他病毒量很低，有嘗試要做定序，但目前沒有結果出來，「說他帶進Delta這樣的說法太早。」