第八輪AZ疫苗將在9月10日上午10點開放預約，已在9月10日前接種第1劑者，可於第八輪接種第2劑。中央流行疫情指揮中心提醒，如尚未意願登記的民眾，請盡速登記。

指揮官陳時中表示，公費疫苗預約平台將在9月9日中午12點停止意願登記進行結算，下午3時重啟登記，請尚未意願登記的民眾盡速登記。第八輪預約時程為9月10日上午10點至9月12日中午12點，施打日程為9月15日至9月23日。

第八輪預約接種開放對象包括：9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，約120萬人，可接種第二劑，以及7月19日前已意願登記AZ的18歲至22歲民眾，約37萬人，可接種第一劑。

目前正在進行第七輪AZ接種，昨（7日）全國疫苗接8萬4685人次，其中AZ接種7萬6172人次；目前全國疫苗人口覆蓋率44.96％，劑次人口比49.20％。

昨（7日）新增7例疫苗接種後死亡事件，指揮中心發言人莊人祥說明，4例為AZ接種後死亡，年齡為54至85歲之間，於接種後2天至115天發生；1例為莫德納接種後死亡，年齡為82歲，於接種後17天發生；2例為高端接種後死亡，年齡為35至42歲，於接種後4至6天發生。

截至9月7日，全國累計接種1154萬8606劑疫苗，其中AZ接種709萬7162劑，莫德納接種376萬6417劑，高端接種68萬5027劑。