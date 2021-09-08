芝加哥機場作業人員未戴口罩。（機師工會提供／陳祐誠傳真）

長榮航空3名機師完整接種新冠肺炎疫苗後仍確診Delta病毒，桃園市機師職業工會認為，3人均屬於飛航執勤期間停留、往返國外機場外站而遭傳染的職災案例，目前許多歐美機場作業人員已不戴口罩，機師除要爭取隔離14天不派飛、打第3劑疫苗，也希望中央流行疫情指揮中心參考奧運模式，派出防疫官員全程監視並稽核外站防疫流程，提出積極、科學且有效降低機組員感染的辦法。

機師工會指出，美歐各國機場在內的外站，因進入解封狀態，防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，早已出現高比例未配戴口罩等情況。

工會上周聯繫仍停留於外站的組員，拍攝各地機場外站解封的狀態，已蒐集包括美國芝加哥、安哥拉治、荷蘭阿姆斯特丹等地，從旅客、機場裝卸貨人員、機艙內清潔人員、接駁車駕駛、旅館櫃檯等，都未配戴口罩。

機師工會表示，國外機場外站如此不設防，而施打2劑疫苗又無法保護免於Delta病毒感染的雙重威脅下，所有職災染疫的風險，只能由頻繁執勤的機師單獨承擔。如此情況不改善，不但執勤機師在外站處於隨時可能遭Delta病毒突破性感染的職災威脅，在目前指揮中心仍允許航空公司得以在長程航班機師檢疫期間配合公司需求隨時提前中斷檢疫再度派飛執勤情況下，等於放任Delta病毒在機組員內傳播與擴散。

機師工會提出3點訴求，參考奧運模式派出防疫官員稽核外站防疫流程、返國檢疫期間不派飛，若未能落實上述2項政策，則應讓長程航班機組員返台檢疫隔離天數，比照一般旅客14天規定。